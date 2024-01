20 anos da visibilidade trans: Ministério dos Direitos Humanos lança campanha

As ações realizadas pela MDHC farão parte de uma estratégia de defesa e conscientização dos direitos das pessoas trans no Brasil. A campanha traz uma série de ações digitais nas redes sociais, com apresentações de dados e eventos em homenagem à data.

A campanha está sob coordenação da secretaria nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Symmy Larrat, que será porta-voz das iniciativas. Em parceria com o projeto, os ministérios das Mulheres, da Saúde, a Secretaria-Geral da Presidência da República e o programa das Nações Unidas (Unaids) também fazem parte da campanha.

“Convido a todos a prestigiarem esse momento alusivo a essa data tão importante. A celebração dos 20 anos da visibilidade trans é altamente representativa e estratégica para a população LGBTQIA+”, ressalta Symmy Larrat, em nota.

A campanha já está no ar e pode ser conferida no Instagram do MDHC. As agendas do projeto e as publicações serão divulgadas no portal, nas redes sociais e nos eventos que serão transmitidos pelo canal do YouTube do órgão.

Os temas estarão disponíveis por meio de ações online e eventos presenciais, que têm como objetivo dar visibilidade às pessoas que sofrem todos os dias preconceitos por orientação sexual ou por suas condições de gêneros.

20 anos da Visibilidade Trans no Brasil

Em 2004, ocorreu uma mobilização na Câmara dos Deputados chamada “Travesti e Respeito”, campanha liderada por ativistas da comunidade trans em parceria com o Ministério da Saúde. O mês de janeiro então passou a ser marcado pela importância da visibilidade, representando a luta dessa população por acesso à educação, à saúde, à geração de emprego e renda e ao enfrentamento ao preconceito e a discriminação.