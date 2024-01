Durante enterro, solo cede e 10 pessoas caem em cova no DF

No início da tarde desse sábado, 20, cerca de 10 pessoas caíram dentro de uma sepultura cuja laje desabou no Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga, no Distrito Federal. Durante um enterro que estava em andamento, duas lajes de covas adjacentes desabaram.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para socorrer cinco pessoas que ficaram feridas no incidente, incluindo dois funcionários do cemitério.

Três pessoas desmaiaram, um homem de 32 anos e duas mulheres, de 52 e 19 anos. Eles tiveram uma crise nervosa e escoriações pelo corpo. Os três foram levados já conscientes para o Hospital Regional de Taguatinga e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia.