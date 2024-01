Paquistanês é preso na Espanha pelo assassinato de três irmãos endividados por golpe amoroso

Os corpos das duas irmãs e do irmão - que tinha deficiência - foram encontrados na quinta-feira em sua casa nesta localidade, a cerca de 36 quilômetros de Madri, no sentido sudoeste.

O suspeito, de 43 anos, "se apresentou de forma voluntária" em um quartel próximo na noite de domingo, "reconhecendo sua participação nos fatos relacionados com o triplo homicídio ocorrido no interior de uma casa em Morata de Tajuña", indicou a Guarda Civil.

Os vizinhos alertaram as autoridades que não viam os irmãos há muito tempo e as forças de segurança acabaram invadindo a casa por ordem judicial.

Segundo explicaram à AFP fontes da Guarda Civil, ao entrar, encontraram os três corpos com sinais de violência, parcialmente queimados e empilhados.

A principal hipótese após sua morte foi a de que se tratou de um acerto de contas por dívidas contraídas, acrescentaram estas fontes.

A identidade do detido nesta segunda-feira, que responde pelas iniciais D.H.F.C, "coincide com a do principal suspeito" dos agentes, "já que há antecedentes de ferimentos em uma das vítimas no ano passado", afirmaram os agentes em nota.

De acordo com o relato de vários vizinhos à imprensa espanhola, as duas irmãs teriam supostamente iniciado um relacionamento amoroso a distância com dois supostos militares americanos.

Os golpistas supostamente fizeram-nas acreditar que um dos dois havia morrido e que o sobrevivente precisava de dinheiro para lhes enviar uma herança de um milhão de dólares (4,9 milhões de reais, na cotação atual), quantia que as irmãs enviaram até ficarem irremediavelmente endividadas.