Motorista atira em carro e mata menina de 6 anos em briga de trânsito

Uma briga de trânsito na Rodovia na Região Metropolitana de Belo Horizonte (BH) ocasionou a morte de uma menina de 6 anos de idade. A criança estava no carro com sua família, na Rodovia Fernão Dias, em Contagem, quando foi baleada no rosto.

Menina morre baleada: relato da família da vítima

De acordo com parentes da família da vítima, estavam presentes no carro a menina, o pai e a avó dela, e mais uma criança de 3 anos de idade. Os quatro tinham acabado de sair de um restaurante quando foram trancados por outro carro.

O motorista do outro veículo fez o disparo em direção ao carro e atingiu a garota. O pai da criança pediu ajuda a uma viatura da Polícia Militar(PM), na Avenida Babita Camargos, em Contagem, que socorreu a menina.

O Serviço Social Autônomo de Contagem (SSA), responsável pela administração do hospital, disse em nota que a garota chegou no local com os policiais, que informaram do um disparo de arma de fogo no lado esquerdo do rosto da vítima.

"A paciente foi admitida no hospital às 16h40, sem pulsos e sem movimentos respiratórios. Imediatamente, foi avaliada pela equipe de neurocirurgia que, infelizmente, não constatou presença de reflexos de tronco. O óbito foi constatado na admissão, às 16h41", disse o SSA, no comunicado.



