Menina que sumiu em 2022 é encontrada viva e mãe é presa; entenda

A mãe da garota estava com ela e foi presa por dois crimes: sequestro e cárcere privado. A menina sumiu em 2022, e na época seus pais lutavam pela guarda dela na justiça do Rio de Janeiro (RJ).

Menina desaparecida desde 2022: Disque-Denúncia foi importante no caso

A procura pelo paradeiro da menina iniciou após a Polícia Militar do Rio ter recebido informações do Disque-Denúncia. Então, o 5° Comando de Policiamento de Área da PM do Rio começou a trabalhar juntamente com a PM de São Paulo.

A menina tinha sua foto em um cartaz, que foi divulgado no projeto Desaparecidos Disque-Denúncia.

Ela foi encontrada durante uma missa e sua mãe, de 44 anos, foi presa com um mandado de prisão preventiva da justiça do Rio.

O pai, quando soube que a filha foi encontrada, foi reencontrá-la.

