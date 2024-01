Bebê de 1 ano morre atropelado acidentalmente pelo pai

Um bebê de 1 ano e 3 meses morreu, nessa segunda-feira, 8, após ter sido atropelado acidentalmente pelo pai. O caso ocorreu em uma residência no município de Iguaracy, em Pernambuco.

Segundo informações do g1 Caruaru e Região, o pai do menino realizou uma manobra acidental e atropelou o filho ao dar ré no veículo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia mais Vídeo: câmera mostra momento exato que caminhão tomba e quase atinge motociclista em Pernambuco