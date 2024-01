Porto Alegre tem bairros alagados e sem energia após temporal

Tempestade nessa terça-feira, 16, deixou capital gaúcha no escuro, alagada e sem abastecimento de água; moradores registraram temporal nas redes sociais

Dezenas de bairros em Porto Alegre (RS) ficaram no escuro e com alagamentos após forte tempestade atingir a capital gaúcha. O temporal começou na noite dessa terça-feira, 16, e seguiu madrugada adentro.

A falta de luz trouxe impactos também no abastecimento de água. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, as estações de bombeamento e tratamento atingidas pelo apagão são responsáveis por atender mais de 50 bairros, que estão com o fornecimento interrompido.



Outros serviços públicos também foram atingidos, como hospitais e unidades de saúde. O Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), teve três andares atingidos, causando danos nas áreas de emergência, diagnóstico por imagem e na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde o teto desabou parcialmente.

O Correio do Povo, um dos jornais impressos que circulam em Porto Alegre, teve o parque gráfico alagado. O maquinário e o estoque de papel foram afetados, impactando na distribuição do periódico nesta quarta-feira, 17.