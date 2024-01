OAB homenageia juíza que ofereceu café e casaco a réu

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Roraima homenageou a juíza Lana Leitão Martins na sexta-feira, 12, com uma “Menção Elogiosa”, após a ação da magistrada em uma audiência de custódia, que aconteceu no dia 10.

A OAB dedicou a homenagem "em reconhecimento à sua atuação ética e humanizada". O episódio foi gravado e é possível escutar no vídeo Martins oferecendo um casaco e um café para o réu, chamado Luan Gomes, que estava com frio, e também pediu para que tirassem as algemas dele.