Gata viaja 100 km em sofá vendido e tutor aluga carro para resgatá-la

Julio Guilger, morador de São Paulo, descobriu que sua gata viajou 100 quilômetros até Campinas (SP) escondida dentro de um sofá. O móvel foi vendido para uma amiga de Julio que, ao recebê-lo, notou que a gata Malhada, de 11 anos, estava dentro. Então, o tutor pediu a ajuda de um amigo para poder recuperar o animal.

Julio recebeu a mensagem da amiga dizendo que o sofá tinha vindo com “um brinde”. “Ela mostrou a foto com a gata. Estava no meio do escritório, tomei um baita susto", disse ele ao g1 Campinas.

Como não dirige, ele teve que pedir ajuda a um amigo, alugar um carro e viajar até Campinas para recuperar a Malhada. Ele recorreu a Robson Bravo para servir como motorista.