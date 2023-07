Conheça as cidades do circuito das frutas em São Paulo

Formado pelas cidades de Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo, o Circuito das Frutas é composto por diversas propriedades rurais e ganhou fama, ao longo dos anos, pelos inúmeros festivais que celebram as produções regionais.

Provavelmente você já deve ter ouvido falar da Festa da Uva, do Morango ou do Caqui. Mas, se não sabe nada sobre elas, vamos destacar mais abaixo os principais atrativos de cada um desses municípios do interior paulista.

Origem do Polo Turístico do Circuito das Frutas

Como era de se esperar em uma região com grande variedade de produção agrícola, a gastronomia é rica e de excelente qualidade, sendo que os imigrantes que se instalaram na região para trabalhar nas plantações trouxeram seus costumes e seus hábitos alimentares, com destaque para os de origem italiana.

A região passou a ser identificada como Roteiro das Frutas durante a década de 1990 e, no ano 2000, foi fundada oficialmente a Associação de Turismo Rural do Circuito das Frutas. A ideia surgiu porque, por ter uma localização privilegiada (entre São Paulo e Campinas), a região passou a receber um grande fluxo de pessoas interessadas em morar ali, e os proprietários rurais tiveram a ideia de abrir suas portas para visitantes em busca de novas fontes de renda. Após chamar a atenção do poder público, criou-se oficialmente, no dia 02 de outubro de 2002, o Polo Turístico do Circuito das Frutas.

Como chegar e melhor época para visitar

Estando próximo à capital paulista, o circuito possibilita as viagens curtas (ou bate-voltas) como uma opção para quem deseja conhecer mais sobre essa região. Possui fácil acesso de carro ou ônibus a partir

de São Paulo, pela Rodovia dos Bandeirantes e pela Via Anhanguera. Há ônibus que saem das estações Tietê ou Barra Funda, dependendo do destino final. Podendo ser visitado o ano inteiro, conta com um clima agradável, propício ao cultivo das frutas, e que agrada os visitantes.

Cidades que fazem parte do Circuito das Frutas

Atibaia

Atibaia está localizada a apenas 60km de São Paulo, e é um passeio que promete agradar aos mais variados públicos. A cidade é grande produtora de morango, e é palco da Festa do Morango e Festa das Flores. Para conhecer a plantação dessas frutas deliciosas, uma boa opção é visitar o Empório dos Morangos que faz o cultivo sem agrotóxicos, semihidropônico e de forma sustentável.

A região também conta com haras (como o Haddad e o Scarelli), que proporcionam passeios e contato com os animais, além de diversos pesqueiros e adegas. Na hora do almoço, vale uma parada na Fazenda Paraíso, para desfrutar de uma deliciosa refeição em um ambiente familiar.

Cercado pela Serra da Mantiqueira, o município possui belas paisagens que podem ser apreciadas em locais como o Parque Municipal Edmundo Zanoni e o Lago do Major. Para uma vista completa do entorno, vale a pena subir na Pedra Grande, que fica Parque Estadual Itapetinga, uma unidade de conservação ambiental.

Para os amantes de história, vale uma visita para admirar a arquitetura do centro histórico e conhecer a Estação Atibaia. Outro atrativo da região é o artesanato: conheça as peças regionais no Salão do Artesão ou na loja Arte com as Mãos, que fica às margens da Fernão Dias.