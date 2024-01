Subway Money: golpistas criam deepfakes de famosos em jogo falso

Os vídeos falsos usam deepfake, criado por inteligência artificial, para manipular as imagens e as vozes de pessoas famosas e tentar credibilizar o golpe. Além disso, os pequenos clipes mostram trechos muito parecidos com o famoso jogo "Subway Surfers".

Esclarecimento da Meta sobre os supostos vídeos

Segundo o g1, a Meta, que é dona do TikTok, Instagram e Facebook, afirma que é proibidq e vai contra as suas diretrizes a exposição de conteúdos cujo objetivo é enganar os usuários. Porém, as três plataformas estão cheias desses vídeos.

"Atividades que tenham como objetivo enganar, fraudar ou explorar terceiros não são permitidas em nossas plataformas e estamos sempre aprimorando a nossa tecnologia para combater atividades suspeitas. Também recomendamos que as pessoas denunciem quaisquer conteúdos que acreditem ir contra os Padrões da Comunidade do Facebook, das Diretrizes da Comunidade do Instagram e os Padrões de Publicidade da Meta através dos próprios aplicativos", diz a Meta.

Subway Surfers: o usuário não ganha dinheiro de verdade no jogo original



O Subway Money usa o jogo Subway Surfers para enganar os usuários ao dar impressão de que eles podem ganhar dinheiro de verdade com as moedas que são mostradas no jogo original. No entanto, isso é falso.

