Após aprender a andar com ajuda de professor, aluno com paralisia cerebral se aventura no skate

Com uma rotina de exercícios específica para o aluno, Júlio ajudou Luiz a conseguir levantar de sua cadeira de rodas e andar de forma mais livre e autônoma, e atualmente o pequeno já está começando a se aventurar em esportes radicais. Confira a evolução do menino:

O pequeno convive com paralisia cerebral e, no ano passado, andou pela primeira vez sozinho após uma série de exercícios, estímulos implementados durante as aulas e amparo médico e clínico custeado pelo professor.

Para tentar melhorar as mais diversas habilidades motoras de Luiz, Júlio revela que variou os exercícios com o aluno. Um desses exercícios foi bem radical .

O professor conseguiu uma parceria com uma loja de skate em Rondônia, a TheArt Skateshop, que lhe doou 10 skates para realizar atividades com seus alunos.

Professor e ex-campeão estadual ensina aluno com paralisia cerebral a andar de skate

A inspiração para as aulas com os skates vem de uma paixão antiga entre Júlio e o esporte. O professor de educação física, inclusive, é campeão estadual de skate de Rondônia do ano de 2002, conquista que recorda com muito carinho.

Com essa relação com o esporte, Júlio revela que já tentou incrementar as suas aulas levando o seu skate, mas como só possuía um, não conseguia abranger toda a sua turma.