Voos de Boeing são suspensos após parte de aeronave se desprender em viagem nos EUA

Medida de segurança deve abranger 171 aeronaves do modelo Boeing 737 MAX 9

Aviões do modelo Boeing terão voos temporiamente suspensos no Brasil após uma aeronave apresentar defeito, na última sexta-feira, 5, quando um pedaço do avião caiu durante um voo pelos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela Agência Nacional de Aviação (Anac), neste domingo, 7.

O caso aconteceu durante um voo da companhia aérea Alaska Airline. Na ocasião, parte da aeronave se desprendeu durante uma viagem do Oregon para a Califórnia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O modelo em questão trata-se do Boeing 737 MAX 9, utilizado, no Brasil, em viagens internacionais com ida e volta por Guarulhos (SP) pela companhia Copa Airlines.