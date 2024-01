Pilotos da Japan Airlines não viram o avião com o qual colidiram

O avião colidiu com uma aeronave da Guarda Costeira após pousar na noite de terça-feira no aeroporto de Haneda, em Tóquio.

Os pilotos de um avião da companhia aérea Japan Airlines (JAL) que pegou fogo após evacuar seus 379 passageiros e tripulantes inicialmente não viram o avião com o qual colidiram no aeroporto Haneda em Tóquio, informou a companhia nesta quinta-feira (4).

As 379 pessoas a bordo do avião da Japan Airlines foram evacuadas e salvaram suas vidas por um milagre. Já os seis ocupantes da pequena aeronave morreram.

Uma bola de fogo irrompeu do avião de passageiros antes de parar, e as chamas se espalharam pelo restante da aeronave, de acordo com imagens divulgadas pelos passageiros.

Os pilotos disseram que não fizeram "contato visual" com o outro avião, embora um deles tenha observado "um objeto" um pouco antes do impacto, segundo a JAL.

"Depois que o avião aterrissou e em torno do momento que o trem de pouso tocou a terra, durante esses segundos, dizem que sentiram um impacto", acrescentou o porta-voz.

O chefe dos comissários de bordo relatou o fogo à cabine de comando e pediu permissão para abrir as saídas de emergência, informou a NHK.

Nesse momento, a aeronave estava se enchendo de fumaça, com bebês chorando e passageiros implorando para que abrissem as portas, conforme as imagens.