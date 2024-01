Começa remoção de restos de avião acidentado em aeroporto do Japão

Os restos queimados de um avião de passageiros que colidiu com uma aeronave da Guarda Costeira no aeroporto de Haneda, em Tóquio, começaram a ser removidos nesta sexta (5), conforme imagens transmitidas pela televisão.

A empresa Japan Airlines (JAL) confirmou os trabalhos em curso para remover seu avião destruído após a colisão de terça-feira. Na tragédia, cinco dos seis tripulantes do pequeno avião morreram, enquanto as 379 pessoas a bordo do avião de passageiros sobreviveram.

Após o acidente de 2 de janeiro, uma bola de fogo se formou sob o avião da JAL enquanto ele descia a pista. Imagens captadas pelos passageiros mostraram chamas sob o avião, e fumaça enchendo a cabine, enquanto pessoas gritavam para que a porta fosse aberta.