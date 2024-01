Família de menino desaparecido em praia do Rio recebe trotes

Édson Davi Silva Almeida, de 6 anos, desapareceu na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/redes sociais

Imagens capturadas por banhistas por volta das 15 horas de quinta-feira mostram o menino jogando bola com duas crianças na faixa de areia, no dia em que desapareceu. O material foi entregue à Delegacia de Descobertas de Paradeiros, que conduz a investigação do caso. Outras magens de segurança mostram o menino caminhando pela calçada da orla, por um percurso de cerca de 100 metros, retornando, em seguida, à areia. Depois deste momento, não há mais gravações da criança no calçadão. As imagens foram divulgadas pelo portal O GLOBO. Imagens de segurança mostram menino que desapareceu na praia da Barra andando pelo calçadão Crédito: Reprodução As esperanças da família foram brevemente alimentadas por um vídeo enviado no sábado, no qual um casal é flagrado em uma lanchonete com uma criança semelhante a Edson Davi. A família correu para o local onde o vídeo foi gravado, na expectativa de confirmar a identidade do garoto desaparecido. Contudo, a pista foi descartada, pois a família não reconheceu o menino nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento.

A Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) continua as buscas. O Corpo de Bombeiros também mantém a operação no mar. O registro inicial na 16ª DP (Barra da Tijuca) foi transferido para a especializada, que explora duas linhas de investigação: a possibilidade de Édson ter caminhado em direção à água e desaparecido no mar, ou ter ido em direção ao calçadão. O dia do desaparecimento

Na manhã em questão, Édson Davi, acompanhado pelo pai, que desempenha o papel de barraqueiro na localidade há três anos, dirigiu-se à praia. Por volta das 16h30min, a ausência de Davi chamou a atenção de Édson dos Santos Almeida.

Ao concluir o atendimento de alguns clientes, ele percebeu que Davi não estava ao seu alcance. O garoto, que estava habituado a acompanhá-lo até a barraca, conhecendo todos os funcionários e sendo obediente, não estava presente. Édson fez questão de ressaltar que o filho nunca havia se afastado da barraca. Durante o depoimento prestado à Polícia, o pai compartilhou que Davi manifestou que desejava ir ao calçadão, mas não recebeu autorização. Como resposta, o menino acatou à decisão e permaneceu brincando ao lado da barraca, na areia, na companhia de duas crianças aparentando ter cerca de 7 anos.