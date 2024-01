Vítimas de acidente de lancha, bióloga e advogado estavam de férias na Bahia

Laryssa Galantini, 35, e Mário Cabral, 34, morreram após a colisão envolvendo duas lanchas no Rio do Inferno

Laryssa Fanny Galantini Pires, 35, era bióloga formada pela Unicamp, educadora e ativista ambiental na Chapada dos Veadeiros. Natural de Minas Gerais, morava no município de Alto Paraíso, no estado de Goiás. Em nota, o parque onde Laryssa foi conselheira escreveu que "Laryssa prestou grandes contribuições às pautas deste conselho e ao trabalho de educação ambiental na Chapada dos Veadeiros".

Nessa sexta-feira, 29, uma colisão entre duas lanchas em Boipeba provocou a morte de dois turistas que estavam em viagem de férias na Bahia. O acidente aconteceu no trecho conhecido como Rio do Inferno, em um dos destinos turísticos mais procurados da região do Baixo Sul.

O Instituto Biorregional do Cerrado também lamentou a perda de Laryssa em postagem no perfil da entidade no Instagram, com mais de 1,2 mil curtidas e 160 comentários: “O Instituto Biorregional do Cerrado (IBC) lamenta profundamente a morte da ambientalista, educadora e amiga Laryssa Galantini. Lary faleceu aos 35 anos, deixando um grande legado para a Chapada dos Veadeiros e para todo o Brasil. Laryssa era uma educadora atuante e carismática. Participava de inúmeros projetos educacionais e socioambientais, sempre com o objetivo de promover a regeneração, resiliência e conservação do Cerrado. Era Biológica, entusiasta e protetora de Pachamama, uma ativista linha de frente, sempre disposta a lutar pelas causas difusas”, postou.

Laryssa era bióloga, educadora e ativista ambiental na Chapada dos Veadeiros Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

O IBC disse ainda que Laryssa foi uma das idealizadoras do primeiro Mandato Coletivo do Brasil, eleito em 2018 em Alto Paraíso e foi homenageada com um capítulo no projeto - livro @projeto.beleza.interior.

“Participava ativamente de Movimentos Feministas e das causas que envolviam crianças e adolescentes. Era entusiasta dos cogumelos e mantinha em parceria uma produção orgânica de distintas cepas medicinais e comestíveis Uma das suas paixões era pela cultura dos raizeiros, parteiras e rezadeiras. Esteve sempre atuante na construção e apoio do @encontroraizes. Lary era uma jovem vibrante, alegre, sorriso no rosto, cheia de energia, projetos e sonhos. Sua partida deixa um grande vazio no coração de seus amigos, familiares, do seu companheiro de vida João Yuji e de toda a família da Chapada dos Veadeiros”.

Atualmente Laryssa trabalhava no Instituto de Pesquisa, Ensino e Extensão em Arte/Educação e Tecnologias Sustentáveis (IpeArtes) e atuava como e era colaboradora em projetos voltados para a preservação da vida silvestre na Chapada dos Veadeiros, conforme informou a amiga Daniela Ribeira, em entrevista ao G1 Goiás.

A outra vítima do acidente náutico é o advogado e doutor em direito econômico Mário André Machado Cabral, 34. Mário era natural de Maceió (AL), mas morava atualmente em São Paulo. Formado em direito na Universidade Federal do Ceará (UFC), Cabral fez mestrado pela Universidade de Nova York (NYU) e doutorado pela USP.

Com tese aprovada com distinção e indicada pelo Departamento de Direito Econômico e Financeiro para representar a SanFran no Prêmio Capes de Teses e no Prêmio Tese Destaque USP, a Faculdade de Direito da USP lamentou a morte do advogado. Recentemente, Mário André Machado Cabral iria iniciar no próximo semestre sua atuação como docente para ser professor de negócios na FGV Direito, após um acirrado processo seletivo, conforme a USP escreveu em nota, destacando outros feitos acadêmicos e profissionais.