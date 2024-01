Duas pessoas morrem na Bahia em acidente com lanchas

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

Acidente aconteceu na ilha de Boipeba, destino turístico no baixo sul da Bahia

Um acidente entre duas lanchas na ilha de Boipeba, destino turístico no baixo sul da Bahia, deixou duas pessoas mortas e pelo menos mais uma ferida. A colisão aconteceu nessa sexta-feira, 29, num trecho conhecido como Rio do Inferno. As informações são da CNN.

As vítimas foram identificadas como Mário André Machado Cabral, 34, natural de Maceió (AL), e Larissa Fanny Galantini Pires, 35, de Goiânia (GO), conforme dados do g1 Bahia.