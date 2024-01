Pai desmaia ao saber que esposa está grávida de trigêmeos

Em entrevista ao g1 São Paulo, Carolina relata que a filha caçula passou a dizer que "tinha um bebê na barriga da mãe". Ela, no entanto, tomava anticoncepcional. Dessa forma, acreditava que seria impossível uma nova gravidez, até que sonhou que estava grávida. Por precaução, ela decidiu fazer um teste, que deu positivo.

Carolina Rodrigues, de 29 anos, já tem duas filhas: Catarina, de 4 anos, do primeiro casamento; e Aurora, de 1 ano, fruto da união com o atual marido, Natan Reis, de 21 anos. O casal só pretendia ter mais um filho após 2025.

Um homem desmaiou ao descobrir que a esposa dele está gravida de trigêmeos durante um exame de ultrassom. O casal é de Guarujá, no litoral de São Paulo, e realizou o exame no último dia 26 de dezembro. O momento em que o médico conta a novidade aos novos pais foi registrado em vídeo, que já ultrapassa um milhão de visualizações nas redes sociais.

Na gravação, é possível escutar Carolina e Natan conversando com o médico ultrassonografista Hugo Garcia. A mãe chega a dizer que não pretendia engravidar. Logo em seguida, o médico confirmou a gravidez dizendo que a paciente era "muito abençoada".

Depois de confirmar o que o teste de farmácia havia apontado, uma sequência de surpresas tem início. O médico aponta que Carolina deveria ser uma mãe muito boa e questionou o marido: "Pai, essa moça é uma boa mãe?".

Logo após Natan concordar, o médico deslocou o aparelho para outra área da barriga da mãe, revelando a presença de outro feto. Com entusiasmo, ele comentou: "Ela é tão excelente mãe, [que são] dois anjinhos, tomando anticoncepcional”.

O médico então prosseguiu: "Eu fiquei sabendo que teve briga lá no céu. Por que teve briga? Na verdade, três escolheram [a mamãe e papai]", disse ele, antes de ser interrompido por um estrondo. Quando Hugo virou a câmera, o pai estava desacordado no chão. Natan sofreu uma queda de pressão, mas foi prontamente assistido pela equipe médica.

Após o susto, Natan declarou que está feliz com a notícia de que será pai novamente e, dessa vez, de trigêmeos.

"Quando ele disse que eram dois eu fiquei surpreso. Já comecei a pensar no que eu teria que fazer: trabalhar mais, aumentar a renda. Um pensamento de pai que sustenta a família. Quando ele disse que teve briga no céu e eram três, eu fui nocauteado com a notícia", lembrou Natan.