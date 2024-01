Grávida recebe medicação fora do prazo de validade no Crato

Em nota, a Secretaria de Saúde do Crato confirmou que tomou conhecimento do ocorrido pelo relato da própria paciente

Em nota, a Secretaria de Saúde do Crato confirmou que tomou conhecimento do ocorrido pelo relato da própria paciente e que, no retorno da gestante à Unidade de Saúde, foi notado que nenhum comprimido havia sido ingerido.

A denúncia se deu por meio de um vídeo publicado nas redes sociais ao final desta sexta-feira, 8. Nele, um homem afirma que a gestante foi até a unidade de saúde mencionada e recebeu a medicação com data de vencimento de novembro de 2023. A mulher só identificou a impossibilidade de uso do medicamento posteriormente, havendo necessidade de retornar ao posto para realizar a troca do suplemento.

O posto de saúde Flávio Pinheiro Esmeraldo , localizado em Crato , a 502 km de Fortaleza, entregou uma caixa de medicamentos contendo 30 unidades de sulfato ferroso a uma mulher grávida. Os suplementos de ferro, no entanto, estavam fora do prazo de validade .

Conforme o comunicado, a entrega de um novo suplemento de ferro foi feita imediatamente.

Além disso, o ocorrido abriu caminho para que fosse instaurada uma investigação sobre o caso. No comunicado emitido pela Secretaria Municipal do Crato, a Pasta afirma que o rastreio foi realizado por meio de sistema informatizado e que uma nova vistoria de medicamentos foi feita na própria unidade de saúde. Até o momento não foi encontrado nenhum medicamento com prazo de validade expirado.

Confira a íntegra da nota



"A Prefeitura do Crato, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que na manhã de hoje, 8, recebeu o relato da paciente, de forma presencial. Na oportunidade, ela apresentou a quantidade de 30 comprimidos de Sulfato Ferroso, com validade expirada em novembro de 2023, configurando que a paciente não chegou a fazer o uso da medicação. De imediato, foi realizada a substituição da medicação na mesma quantidade.

A SMS, através da Coordenação de Assistência Farmacêutica, de imediato, abriu processo de investigação do caso. Preliminarmente, realizou-se rastreio em sistema informatizado, bem como na Unidade de Saúde citada, nos quais não foram identificados medicamentos com prazo de validade expirado. O caso segue em investigação.

É importante reforçar à toda população que a Assistência Farmacêutica do Crato é 100% informatizada, com realização de vistorias mensais, nas próprias Unidades Básicas de Saúde, para o rastreio de medicamentos com prazo de validade próximo ao vencimento. Nessa condição, os mesmos são retirados da prateleira e do sistema e enviados para incineração por empresa contratada para este fim. O registro em sistema fica armazenado em banco de dados oficial do Ministério da Saúde, sendo a movimentação totalmente rastreável. Todo esse procedimento garante controle interno e, principalmente, segurança aos pacientes.

A Secretaria de Saúde do Crato reitera a seriedade e o compromisso de prestar serviços de atendimento qualificado à população, seguindo os procedimentos legais necessários com segurança e responsabilidade. Após as apurações devidas, a Prefeitura Municipal do Crato adotará as medidas cabíveis".