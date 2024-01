Veja as profissões mais bem remuneradas em 2023, segundo pesquisa

Já em quarto colocado estão os geólogos e geofísicos com salários médios de R$ 10.011 e, fechando o top 5, estão os engenheiros mecânicos com média salarial de R$ 9.881. Confira a lista completa no fim desta matéria.

Com salário médio de R$ 18.475, os médicos especialistas ocupam o primeiro lugar no ranking à frente dos matemáticos, atuários e estatísticos (com salários médios de R$ 16.568) e dos médicos gerais com salários em torno de R$ 11.022.

Os médicos especialistas foram os profissionais de ensino superior mais bem pagos no Brasil em 2023, segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV).

Na outra ponta, os profissionais da educação estão no ranking de ocupações mais mal remuneradas. De acordo com a pesquisa da FGV, os professores pré-escolares são os mais mal pagos, com média salarial de R$ 2.285 mensais.

Seguindo a lista estão outros profissionais de ensino, com salários de R$ 2.554, professores de artes, com salários de R$ 2.629, e físicos e astrônomos, com salários de R$ 3 mil. Furando a bolha da educação e fechando o top 5 das profissões mais mal remuneradas estão os assistentes sociais, com média salarial de R$ 3.078.

A pesquisa foi assinada pela economista Janaína Feijó, com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados entre os meses de abril e junho de 2023 em todo o Brasil. O levantamento levou em consideração apenas as profissões com ensino superior e em empresas privadas.

Confira as 18 profissões mais bem pagas de 2023 no Brasil

1. Médicos especialistas (R$ 18.475);

2. Matemáticos, atuários e estatísticos (R$ 16.568);

3. Médicos gerais (R$ 11.022);

4. Geólogos e geofísicos (R$ 10.011);

5. Engenheiros mecânicos (R$ 9.881);

6. Engenheiros não classificados anteriormente (R$ 9.451);

7. Desenvolvedores de programas e aplicativos (R$ 9.210);

8. Engenheiros industriais e de produção (R$ 8.849);

9. Economistas (R$ 8.645);

10. Engenheiros eletricistas (R$ 8.433);

11. 11º Engenheiros de minas, metalúrgicos e afins (R$ 7.887);

12. Engenheiros civis (R$ 7.538);

13. Designers e administradores de bases de dados (R$ 7.301);

14. Advogados e juristas (R$ 7.237);

15. Engenheiros químicos (R$ 7.161);

16. Analistas de sistemas (R$ 7.005);

17. Desenvolvedores de páginas de internet (web) e multimídia (R$ 6.075);

18. Desenvolvedores e analistas de programas e aplicativos e multimídia (R$ 5.980).

