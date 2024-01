SP: PM atira no rosto de bebê de um ano com arma de Airsoft

Durante a situação, a criança estava em uma moto com o pai. O policial estava em um carro no sentido contrário. Ele sacou a arma e atirou contra a menina.

Um policial militar atirou no rosto de uma bebê de 1 ano com uma arma de airsoft, na madrugada dessa terça-feira, 26, em São Paulo. A ação foi registrada por uma câmera de segurança, e a criança foi levada ao Hospital Tide Setubal, em São Miguel Paulista, onde precisou levar pontos no rosto. As informações são do portal g1 São Paulo.

"A gente olhou, já estava furado e um monte de sangue nela", disse a madrinha do bebê ao g1 São Paulo. "A gente está abalado. Se ele tivesse dado a ordem, mandado parar, eu mesmo tinha descido da minha casa, pegado a neném. Só que um erro não justifica o outro porque a neném não tem culpa nenhuma."

A bala foi retirada do rosto da garota por meio de uma cirúrgia e foi encaminhada à Polícia Técnico-Científica. A família da garota registrou uma Boletim de Ocorrência (B.O) por tentativa de homicídio. A investigação está a cargo do 67º DP.

De acordo com o delegado Gregory Goes Siqueira, do 50º DP, não houve nenhum tipo de ordem de parada, registro ou comunicação na ação do policial.

"Conduta que julgo não ser adequada. O certo seria dar ciência à autoridade de plantão para que fosse feito o registro e a consequência jurídica dos fatos adequados”, disse, também ao g1 Sâo Paulo.

O veículo que foi registrado pela câmera de segurança foi identificado pela Polícia Civil. A corregedoria afastou preventivamente os dois PMs que estavam na viatura.

Transportar crianças com menos de dez anos na garupa de moto, como aconteceu na situação, é considerada uma infração gravíssima pelo Código Nacional de Trânsito (CNT). A punição é o pagamento de uma multa ou a suspenção do direito de dirigir, além da possibilidade da retenção do veículo.