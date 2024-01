Cearense é morta a facadas por companheiro no Rio de Janeiro

À Polícia, o suspeito confessou que teria praticado o crime por ciúmes após encontrar a vítima com outro homem na casa onde moravam

Uma cearense foi morta a facadas pelo companheiro na tarde do último sábado, 23, na região da Pavuna, Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Civil do Estado (PCERJ), a mulher chegou a ser atendida em um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito foi preso em flagrante na madrugada do domingo, 24, próximo a uma estação de metrô, após os familiares da vítima registrarem o caso na 39° Delegacia de Polícia, responsável pela região.