"Bola de Fogo" cruzando o céu é observada em várias cidades do Nordeste

De acordo com análises preliminares da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), o objeto que reentrou na atmosfera pode ser o corpo de um foguete chinês lançado em 2018 no Centro de Lançamento de Satélites de Xichang, na província de Sichuan.

Moradores de várias regiões do Nordeste puderam observar uma grande "bola de fogo" cruzando o céu por volta das 22h30 dessa sexta-feira, 22. A cena, capturada em vídeos e fotos que se espalharam pelas redes sociais, despertou não apenas a curiosidade, mas também piadas e especulações sobre sua origem. No Ceará, houve registros de que a "bola de fogo" foi vista em Jati, Juazeiro, Santo Brejo e Mauriti.

“Lixo espacial é o nome que a gente dá genericamente a todo material de origem humana que foi lançado ao espaço e acaba retornando ao solo terrestre”, explica o professor de astronomia e colunista do O POVO, Romário Fernandes. “Então, a gente coloca uma infinidade de coisas em órbita ao redor da terra, que genericamente chamamos de satélites e tem os foguetes, que são usados para levar os satélites até a órbita”.

De acordo com o professor, é normal que os materiais que são levados para fora do planeta possam acabar caindo de volta para a Terra. “Tudo que é lançado acaba sendo monitorado. A gente precisa de um sistema de monitoramento para evitar os riscos dessa reentrada”.

O professor afirma que existe o risco dos objetos caírem em regiões habitadas, mas as chances são mínimas. “Antes de tudo por uma questão estatística, já que a maior parte da superfície da Terra é oceano e mesmo as áreas terrestres, muitas são desabitadas. Então, estatisticamente falando, é baixo”.



Apesar do espanto de alguns, a situação também virou motivo de piada nas redes sociais. “[É a] Beyoncé atravessando o Nordeste pro Réveillon no Ceará na surpresa”, escreveu uma usuária no Twitter. “É o mc bola de fogo avisando que o calor ta de matar”, disse outra pessoa no Instagram.