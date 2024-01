Governo lança serviço que promete transformar celular roubado em "metal inútil"

O Governo Federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, apresentou, nesta terça-feira, 19, o Projeto Celular Seguro . O projeto quer combater o roubo e o furto de telefones aparelhos telefônicos em todo o Brasil. O site já está no ar e o aplicativo estará disponível para Android e iOS a partir desta quarta-feira, 20.

Cappelli revelou que o desafio começou há seis meses, por ordem do ministro Flávio Dino. “Estamos construindo um botão de emergência. Nosso objetivo é transformar um aparelho roubado num pedaço de metal inútil e acreditamos que, com isso, vamos reduzir muito o delito e aquilo que estimula o delito, que é a receptação”, aponta.

Nessa primeira fase do programa, a plataforma vai bloquear cada aparelho roubado ou furtado. Numa segunda etapa, o projeto Celular Seguro também vai bloquear a linha de telefone. A intenção é dar essa segundo passo até o Carnaval.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi a parceira na operacionalização da plataforma, segundo o presidente da agência, Carlos Manuel Baigorri, o trabalho foi simples.

“Fizemos pequenas mudanças no que tínhamos para resolver o problema e tirar o intermediário disso. Para a Anatel, foi relativamente simples, mas satisfatório pela certeza de que o desejo era resolver o problema”, avalia.

Como vai funciona

O primeiro passo é baixar o aplicativo ou acessar o site da plataforma. É necessário ter registro no portal gov.br, pois só ele dá acesso ao aplicativo. Após aceitar os termos de uso, o usuário vai registrar o telefone e conectá-lo ao CPF. Logo depois, é preciso cadastrar as pessoas de confiança — aquelas que vão criar as ocorrências em caso de perdas, roubos ou furtos do aparelho.

Com tudo cadastrado, basta registrar qual aparelho foi extraviado e o quê, quando e onde ocorreu. Após a ocorrência ser registrada, os bancos e instituições financeiras que aderiram ao projeto farão o bloqueio das contas. Cada empresa vai disponibilizar o tempo de bloqueio diretamente na plataforma Celular Seguro.