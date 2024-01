SP: Empresário recebe bomba dentro de encomenda e fica ferido

O diretor de uma empresa fabricante de ar-condicionado ficou gravemente ferido após receber em sua loja uma encomenda com uma bomba que explodiu, na tarde da última sexta-feira, 8. O conteúdo foi recebido na portaria da loja e entregue ao empresário de 57 anos.

Após a explosão, o diretor teve ferimentos graves no rosto, no tronco e no braços. Também foram registrados danos materiais causados à empresa.