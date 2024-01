Equipes do Governo Federal avaliam que colapso de mina em Maceió não aumenta riscos

Análise técnica de Ministério de Minas e Energia e do Serviço Geológico do Brasil aponta que rompimento de mina da Braskem sob lagoa foi incidente localizado

Avaliação de equipes técnicas do Ministério de Minas e Energia (MME), do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e da Agência Nacional de Mineração (ANM) apontam que colapso da mina 18, sob a lagoa do Mundaú, em Maceió (AL) foi um incidente localizado, sem maiores repercussões.



Os especializadas ligados ao Governo Federal avaliara dados apresentados pela Defesa Civil de Maceió, e apontaram que não houve danos maiores aparentes ou risco a vidas. O caso ocorreu na região do bairro Mutange, um dos cinco esvaziados no Município por risco de afundamento decorrente do colapso ocasionado pela mineração de sal-gema na região.

Segundo a nota dos órgãos, o colapso ocorreu "após um aumento na velocidade de subsidência do solo nas últimas 48 horas".