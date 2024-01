Suspeito pelo desaparecimento de menina de 4 anos é detido no RJ

Um suspeito do desaparecimento de Kemily Hadassa da Silva, de 4 anos, foi detido em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro

A PM recebeu na manhã deste domingo uma denúncia que dizia que um homem foi agredido por moradores da região, na comunidade Beira Rio. A casa do suspeito foi invadida por um grupo de pessoas, que o agrediram com socos até a chegada dos policiais.

VEJA TAMBÉM| Vendedor de balas é agredido após ser confundido com ladrão no RJ

A investigação do caso está em andamento no Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHFB). O suspeito detido e as testemunhas serão ouvidos no DHFB.

Ao jornal Extra, Suellen Roque da Silva, de 29 anos, mãe de Kemily afirma que “quer o corpo da filha”. “Meu sonho era fazer a festa dela de 15 anos. Tem quatro anos que crio ela sozinha”, afirmou ao veículo que esteve no local.

Ela também sustentou que o suspeito tinha matado a criança e que os irmãos da menina “estão chorando muito” pelo o ocorrido.

Leia mais PF e IBAMA apreendem aves compradas ilegalmente no Rio de Janeiro

Sobre o assunto PF e IBAMA apreendem aves compradas ilegalmente no Rio de Janeiro

Kemily Hadassa da Silva desapareceu na madrugada de sábado, 9, na comunidade Beira Rio, no Distrito de Cabuçu. Ela havia sido deixada em casa pela mãe com os irmãos de 7 e 8 anos, por volta de 23 horas de sexta-feira.