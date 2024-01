Vendedor de balas é agredido após ser confundido com ladrão no RJ

Um homem negro que trabalha vendendo balas foi agredido após ser confundido com um ladrão nessa quarta-feira, 6, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Caso ocorre após bairro carioca registrar constantes episódios de violência, o que levou ao retorno de um grupo denominado como "justiceiros".

De acordo com informações do g1 Rio de Janeiro, o trabalhador chegou em um restaurante da área para vender bala, mas foi surpreendido, sendo recebido a socos por um garçom que trabalha no estabelecimento.

"Sou pai de família, trabalho honestamente. Sou trabalhador, todo mundo sabe. Olha como eu me visto, não sou mendigo, não sou 'cracudo'. Eu saí lá de Santa Cruz, tenho uma filha, uma esposa, e preciso levar alimentação para casa. Não preciso roubar nada de ninguém. Meu negócio é trabalhar", disse o vendedor.