Conheça os detalhes do acordo judicial que faz a Braskem virar dona dos bairros que afundou

Por Inácio França / Marco Zero Conteúdo

Nas redes sociais, durante as entrevistas que concedem aos jornalistas e nos protestos de rua, as pessoas que perderam suas casas e estabelecimentos comerciais nos bairros que afundaram em Maceió não perdem a chance de pedir a revisão do acordo assinado no final de 2019 entre a mineradora Braskem, os Ministérios Públicos Estadual (MP-AL) e Federal (MPF) e a Defensoria Pública da União (DPU). Mas, finalmente, o que diz esse acordo que voltou às manchetes com a possibilidade de desabamento de uma das minas de salgema e a formação de uma cratera às margens da lagoa do Mundaú?

No mundo do Direito, acordo é uma “resolução entre as partes em disputa sobre um caso legal”. Nos dicionários, uma das definições possíveis é o “entendimento recíproco” sobre determinado tema. Sendo assim, imaginamos que os quase 60 mil moradores do Mutange, Bebedouro, Pinheiro, Bom Parto, Farol e, agora, também dos Flexais, teriam participado das negociações que definiram os valores das indenizações e medidas que a empresa teria de adotar. Não foi bem isso que aconteceu.