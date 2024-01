Pisa: edição de 2025 terá avaliação por estado, diz ministro da Educação

No Brasil, menos de 50% dos alunos conseguiram nível mínimo de aprendizado em matemática e ciências

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) no Brasil passará a ser feito por estados. A informação foi dada na manhã desta terça-feira, 5, durante coletiva de imprensa para anunciar os resultados do Pisa 2022, na sede do Ministério da Educação (MEC). A avaliação, que está prevista para ser aplicada em 2025, deve abranger 40 mil estudantes de 15 anos.

"No próximo Pisa, queremos avaliar por estado, para que possamos ter um panorama mais pontual. [Nesta edição, 2022] Foi avaliado por região. Todas nossas ações [do MEC] estão focadas na redução da desigualdade e inclusão. Queremos que nosso próximo Pisa a gente possa ter um retrato desses alunos, e não dá para fazer com somente essa amostra de dez mil alunos", declarou Camilo Santana.

O Pisa é o maior exame de estudantes do mundo. Desde os anos 2000, ele é realizado a cada três anos e avalia estudantes na faixa etária de 15 anos, independente da série em que estejam. O Pisa avalia as competências e habilidades dos alunos em três áreas: Leitura, Matemática e Ciência.