Singapura e países asiáticos ocupam os primeiros lugares no novo relatório Pisa sobre educação

Singapura e os países asiáticos ocupam os primeiros lugares de um novo estudo do Pisa, que compara o desempenho de estudantes a nível mundial em matemáticas, leitura e ciências.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com sede em Paris, realiza este estudo a cada três anos para avaliar a capacidade dos jovens de 15 anos.

"Os resultados do Pisa 2022 mostram uma queda no desempenho dos estudantes sem precedentes na história" do estudo, disse a jornalistas a analista de educação da OCDE, Irene Hu.

Singapura, cidade-Estado do sudeste asiático, obteve a pontuação mais alta nas três matrizes de avaliação.

"Estes resultados sugerem que, em média, os estudantes singapurenses estão o equivalente a entre três e cinco anos de escolaridade à frente", disse o relatório.

Outros cinco sistemas educacionais asiáticos (Macau, Taiwan, Hong Kong, Japão e Coreia do Sul) são os próximos na classificação em matemática e também obtiveram alta pontuação em leitura e ciências.

Em outras partes do mundo, o rendimento caiu, provocando "uma queda sem precedentes" no resultado geral, uma tendência "preocupante", segundo o estudo.