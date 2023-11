Avô de "tiktoker da capivara" é um dos responsáveis por queimadas

Ele também foi autuado por maus-tratos contra um papagaio e pela morte de um filhote de preguiça-real . O caso acabou com a capivara sendo devolvida a Agenor , sob a condição de que ele não poderia mais publicar fotos e vídeos do animal.

Elmar é avô de Agenor Tupinambá, que ficou famoso no começo deste ano ao publicar no TikTok vídeos da "capivara Filó". O influencer travou uma batalha judicial contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) por tratar o animal silvestre como bicho de estimação .

Uma reportagem do site The Intercept publicada nessa segunda-feira, 6, revelou responsáveis por queimadas que estão causando a onda de poluição que ocorre desde outubro em Manaus (AM) . Entre os nomes, um é relacionado a outra discussão ambiental recente: o fazendeiro Elmar Cavalcante Tupinambá , do município de Autazes, na Região Metropolitana de Manaus.

O Intercept apresentou, na reportagem, documentos de domínio público: do Ibama, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). Os relatórios mostram que Autazes é um município frequentemente relacionado a desmatamento e queimadas.

Pólo da indústria agropecuária amazonense, Autazes é conhecida como "a cidade do leite". O rebanho do município, com 96 mil bovinos, tem densidade demográfica 13 vezes maior que a média do estado. Bois, vacas e búfalos se alimentam do pasto que é aberto em áreas originalmente da floresta amazônica.

Entre 2005 e 2023, somente em Autazes, 580 hectares de vegetação nativa sofreram queimadas ou derrubada de árvores. Elmar Cavalcante Tupinambá foi responsável por 240 hectares, 42% da área total, na mata ciliar do rio Paraná Madeirinha e do lago Imbaúba. Pela prática, ele foi multado pelo Ipaam em mais de R$ 1,2 milhão, em fevereiro de 2022.

Autazes é a quarta cidade com mais queimadas no AM desde outubro deste ano - e a primeira na Região Metropolitana de Manaus Crédito: Reprodução/Inpe

No sistema de monitoramento de queimadas do Inpe, Autazes aparece como a quarta cidade do Amazonas com mais focos de incêndio desde o começo de outubro e a única na Região Metropolitana de Manaus. Durante esse período, a qualidade do ar na capital do estado não foi classificada como "boa" nenhuma vez por sistemas que medem poluição atmosférica.

Fazendeiro e mineradora usam terras reivindicadas por indígenas

Após a publicação da reportagem, Agenor divulgou vídeos em suas redes sociais dizendo não ter relação com os crimes ambientais cometidos pelo avô. Não é o que indicam, no entanto, os registros públicos.