Manaus é tomada por fumaça de queimadas por três dias seguidos

A capital do Amazonas está sofrendo com a fumaça vinda das queimadas na Floresta Amazônica; saiba mais

A comunidade indígena Mura, em Autazes, a 100 quilômetros de Manaus, é umas das que está sofrendo com as queimadas na Amazônia. Os próprios moradores tentam apagar as chamas.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontou que Autazes é a cidade que mais queimou em 48 horas.

Fumaça em Manaus: Secretaria de Saúde divulga dicas para a população se proteger da onda de fumaça



Nas redes sociais, a prefeitura de Manaus orienta os moradores da cidade para se protegerem da fumaça. Dentre as orientações estão o uso de máscara e fechar as janelas de casa ou do trabalho .

Saiba como proteger sua saúde da poluição decorrente das queimadas!



1⃣ Feche as janelas e portas de casa e do ambiente de trabalho.

2⃣ Use máscaras para evitar contato direto com a fumaça.

3⃣ Mantenha a hidratação com o consumo de água.



Fumaça em Manaus: habitantes reclamam da falta de agilidade do governo para resolver o problema

Os dados sobre a qualidade do ar em Manaus foi divulgado pelo site “World Air Quality Index, que monitora a qualidade do ar em várias cidades do mundo.