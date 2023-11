Ônibus com banda de Matheus Fernandes pega fogo; não houve feridos

Em nota publicada nos stories de Matheus Fernandes no Instagram, a equipe afirmou que o ônibus havia sido contratado pela produção da banda e que o cantor não estava no veículo. O fogo teria sido causado “por motivos de problema técnico” e motoristas “agiram prontamente para garantir a evacuação segura do veículo”.

Um ônibus que transportava integrantes da banda do cantor cearense Matheus Fernandes pegou fogo na tarde deste domingo, 5. O incidente ocorreu no km 528 da BR-116, no município de Jati (CE), a cerca de 527 km de distância de Fortaleza. De acordo com a assessoria do artista, ninguém ficou ferido.

URGENTE: Ônibus que levava a banda do cantor Matheus Fernandes pega fogo no estado do Ceará. Graças a Deus estão todos bem! pic.twitter.com/wEonM8E2nE — Blog Maranhão (@blogmaranhao) November 5, 2023

Vídeos divulgados em redes sociais mostram o ônibus sendo tomado pelo fogo e instrumentos musicais no outro lado da pista, indicando que foram retirados a tempo pelos membros da banda de Matheus Fernandes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pessoas que estavam no local afirmaram que o motorista e os passageiros pegaram carona em outro ônibus.

Matheus Fernandes se apresentou no Pré-Caju no último sábado, 4. A festa é realizada como uma prévia do Carnaval e neste ano ocorreu na Orla da Atalaia, em Aracaju (SE). Além de Ivete Sangalo, foram atrações nomes como Bell Marques, Léo Santana e Saulo Fernandes. De acordo com a organização do evento, o Pré-Caju reúne cerca de 300 mil pessoas por noite.



