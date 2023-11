Recém-nascido que desapareceu de maternidade no RJ é encontrado

Um recém nascido que desapareceu na Maternidade Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda, no Rio de Janeiro, foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 1º. A mulher que levou a criança foi presa com o bebê em casa.

Bebê desaparece no RJ: criança foi levada enquanto mãe dormia

Segundo a família de Ravi Cunha, que nasceu na noite desta terça-feira, 31, ele foi levado enquanto a mãe cochilava. Ela e a avó paterna da criança dormiam na enfermaria da maternidade. Durante a madrugada, a avó notou o sumiço do bebê.

Davi Figueira, avô da criança, disse que a mãe e a avó dormiram por cerca de vinte minutos e quando acordaram, Ravi não estava lá.

“Imediatamente, a minha esposa procurou saber com as outras companheiras do quatro se alguém tinha pego ele para acalmá-lo e não. Minha esposa entrou em desespero, foi ao posto de enfermagem e detectaram o sumiço”, explica ele.



Bebê desaparece no RJ: Mulher suspeita foi vista na enfermaria antes do crime



Imagens de câmeras de segurança do interior da maternidade registraram o momento que uma mulher, que não faz parte da equipe do hospital, estava passando no andar da enfermaria. Ela foi filmada com uma bolsa grande e uma mochila, segundo informações do G1.