Ataque a tiros em escola de São Paulo deixa uma aluna morta e três feridos

"Durante o ataque a tiros, três alunos foram atingidos. Uma aluna morreu, e outros três feridos estão sendo atendidos no Hospital Geral de Sapopemba", informou o governo do estado de São Paulo em uma nota, na qual informou que um dos feridos se lesionou enquanto fugia do agressor.

No caso mais recente, em 10 de outubro, um adolescente foi assassinado, e outros três ficaram feridos em um ataque com faca quando saíam da aula em uma escola de Minas Gerais.

Em abril, no ataque mais mortal do ano, um homem de 25 anos invadiu uma creche no estado de Santa Catarina e matou quatro crianças, com idades entre 3 e 7 anos, utilizando um machado.

O governo anunciou este ano um plano de medidas para regular as redes sociais e tentar combater as crescentes ameaças violentas contra as escolas.

Nesta segunda, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou que o Laboratório de Crimes Cibernéticos de seu Ministério "foi acionado para auxiliar a Polícia de São Paulo a aprofundar as investigações".