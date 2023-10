App do Bradesco está fora do ar nesta quarta; instabilidade afeta Pix

Ainda no Downdetector, 53% dos relatos indicam problemas para realizar login no aplicativo móvel, 35% expõem erros no Pix e 10% dificuldades para login no internet banking.

O POVO realizou testes e também teve dificuldades para acessar os serviços do app Bradesco. Durante as tentativas, a plataforma apresentou a mensagem "Algo deu errado por aqui", com a sugestão de acessar o internet banking.

Em nota, o banco informou que "o app Bradesco passa por momentos de intermitência. Equipes estão atuando para regularização o mais breve possível. Os demais canais funcionam normalmente".