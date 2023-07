Repórter é pedida em casamento por bombeiro em entrevista ao vivo; veja vídeo

Uma repórter da rede de televisão estadunidense ABC WBMA foi pedida em casamento com a ajuda da polícia de Birmingham, no Alabama, nos Estados Unidos e da emissora onde trabalha. Emily Bell foi enviada para cobrir uma "ocorrência", mas, na verdade, era um plano armado pelo noivo.

O momento foi feio diante das câmeras e o resultado emocionou internautas ao redor do mundo.

A mulher estava no local para registrar um suposto caso de violência doméstica, em um lago da cidade.

Ao chegar no local, com carros de polícia e até dos bombeiros, ela começou a recolher algumas informações com um policial, que conduziu a ação, quando foi surpreendida pelo pedido.

O vídeo mostra o momento em que a jornalista se prepara para fazer algumas anotações, quando o agente de segurança sugere que ela olhe para trás. Então, a mulher tem um grande susto ao ver seu namorado Blake Bjornson, que é bombeiro, ajoelhado com uma caixinha nas mãos.

Blake faz o pedido de casamento e, emocionada, ela aceita. Houve até buzina do carro do Corpo de Bombeiros no momento em que eles se beijaram. Bell agradeceu aos envolvidos pela surpresa.

“Mal posso esperar para passar a eternidade com você”, escreveu a repórter no Twitter. “Eu sou a garota mais sortuda”, completou.



How it all went down… Here I was, thinking I was going to breaking news @abc3340, but little did I know, it was all part of a massive collaborative plan to pull off one heck of a surprise. Can’t wait to spend forever with you. I’m the most lucky girl. #BecomingBjornson pic.twitter.com/Md0P5yShxx