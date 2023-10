Mulher é desfigurada após ser agredida por personal trainer e namorado em Goiás

O personal trainer da mulher foi preso. Já o namorado do profissional, um estudante de Medicina, permanece foragido

Uma mulher foi cruelmente agredida e teve seu rosto desfigurado após ataque supostamente motivado pelos ciúmes de um estudante de Medicina. A moça agredida recebeu uma carona do personal trainer Maykon Aires. Após o namorado do rapaz ver a cena, agrediu fortemente a mulher. O caso aconteceu em Goiânia, capital do Goiás.

A advogada não registrou boletim de ocorrência (B.O.) contra o estudante, pois ficou com medo e entendeu que ele havia agido no calor do momento.