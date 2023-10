Mulher morre eletrocutada por máquina de lavar roupas em Alagoas

Uma mulher morreu na última quarta-feira, 11, após sofrer uma descarga elétrica no município de São Brás, interior de Alagoas. O caso aconteceu enquanto Amaila Werlick, 37, utilizava uma máquina de lavar.

De acordo com a Polícia Civil do estado (PC-AL), o chão da residência estava molhado e Amaila andava descalça no momento do acidente. Sozinha em casa, a vítima faleceu na hora e só foi encontrada por uma vizinha momentos depois. As informações são do UOL.