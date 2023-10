Mulher é espancada por não pagar corrida de aplicativo e tenta fugir nadando em canal; veja vídeo

De acordo com informações obtidas pelo portal g1, a mulher teria entrado no canal para não apanhar. A água do esgoto estava na altura de seu peito. Entretanto, ao sair do canal, recebeu socos e chutes no rosto.

Uma mulher foi agredida e obrigada a nadar dentro de um canal de esgoto , após ser acusada de não pagar a corrida a um motorista de aplicativo em Santos, no litoral de São Paulo . O caso ocorreu no dia 30 de setembro, mas começou a repercutir nesta quinta-feira, 12.

Ela chega a dizer, repetidas vezes, que vai pagar a corrida quando chegar em casa. "Eu pago, eu juro, eu trabalho". Por fim, ela consegue se livrar e fugir do homem.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), a vítima não registrou a ocorrência.

Em Nota, a Prefeitura de São Vicente informou que a mulher deu entrada no Hospital Vicentino na madrugada do último dia 30, com as roupas molhadas, por vontade própria.

“A equipe do hospital acolheu a paciente, deu banho e medicação porque a mulher estava molhada com água do canal, mas ela se recusou a fazer exames. Os profissionais acionaram a polícia, mas a paciente saiu da sala de estabilização, não aceitando mais o atendimento", diz a nota da prefeitura.

