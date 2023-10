Fazendeiro ameaça pescadores com espingarda no Maranhão; veja vídeo

A Polícia Civil do Maranhão deu início a uma investigação para apurar o caso. O fazendeiro, identificado como Márcio, fez tons de ameaça, falando que iria “matar” o rapaz do vídeo, por conta de ele estar presente em sua propriedade.

Um vídeo que ganhou as redes sociais mostra um fazendeiro, que supostamente era dono da propriedade, com uma espingarda apontada para um rapaz . O caso aconteceu em Magalhães de Almeida, cidade que fica na fronteira entre o Maranhão e o Piauí.

“É isso que eu faço com quem invade as minhas terras”, disse o fazendeiro, apontando a espingarda.

O homem suplicou por seu pai, que também estava no local pescando com outros dois amigos. Os homens foram expulsos da fazenda e obrigados a deixar todo o seu material de pesca. Uma das vítimas é um senhor de 74 anos que faz tratamento de um câncer.

Vídeo: fazendeiro ameaça pescadores com espingarda no Maranhão

A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil do Maranhão (OAB-MA) relatou que mais de 70% do território maranhense não tem certificação, o que potencializa ainda mais conflitos nessas áreas. Caso seja mesmo uma propriedade particular, o homem armado que aparece no vídeo deve responder criminalmente.

Dificuldade em registrar o boletim de ocorrência

Os pescadores, que vivem em uma comunidade vizinha à propriedade, relataram que pescam na região frequentemente. Eles fizeram uma tentativa de registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Araioses, mas foram informados de que o sistema de registro estava fora do ar.