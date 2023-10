MPCE denuncia mulher suspeita de tentar matar marido de 66 anos asfixiado durante ato sexual

A mulher teria tentado matar o companheiro quatro dias depois do casamento, conforme a denúncia

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou uma mulher suspeita de tentativa de homicídio contra o marido. Ana Cláudia de Sousa teria amarrado e tentado asfixiar o companheiro com um lençol em uma cama durante a relação sexual, conforme a investigação. A promotoria de Justiça Vinculada de Milhã apresentou, nessa segunda-feira, 9, a denúncia contra a mulher.

O caso foi registrado no dia 4 de outubro, quando a acusada, que estava casada com a vítima há quatro dias, teria convencido o marido, de 66 anos, a ser amarrado na cama.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O homem teria ficado imóvel, e a acusada teria proferido insultos contra ele. Também teria dito que se casou com o objetivo de ficar com os bens do companheiro, como a casa e o carro.