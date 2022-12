Enfermeira tenta ajudar mulher que era agredida e é atropelada

A enfermeira Leidiane Rodrigues, de 35 anos, foi atropelada por um carro que era conduzido por um homem que agredia a esposa no meio da rua. Segundo a Polícia Militar, a vítima parou a moto para ajudar a mulher que levava socos e chutes do marido. O caso aconteceu em Goiânia, no último domingo, 27.

Conforme informações da Polícia à TV Anhanguera, quando Leidiane avistou o casal, ela parou sua moto e avisou que iria ligar para a Polícia. O agressor, identificado como Leonardo Oliveira Lobo de Souza, se irritou, entrou em seu carro e atropelou a mulher. Ela foi arrastada por 20 metros, só parou quando bateu em um poste.

De acordo com a PM, o homem foi identificado como Leonardo Oliveira Lobo de Souza.



A enfermeira disse à TV Anhanguera que não conhecia o casal, mas se comoveu com a situação. Além disso, ela afirma que uma criança também era agredida pelo homem.

Leidiane teve uma fratura exposta no braço direito, uma lesão cervical, uma lesão na mandíbula, quebrou três dentes, fraturou a bacia, o cóccix e a pelve, além de várias escoriações pelo corpo.

Ela está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Goiânia.