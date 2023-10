Maior que Cristo Redentor, estátua de Nossa Senhora é inaugurada em SP

Um momento em homenagem à Nossa Senhora foi inaugurado nesse sábado, 7, na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo.

A estátua da santa, que é padroeira do Brasil, tem 50 metros de altura, é feita de aço e fica a 3 quilômetros do Santuário Nacional de Aparecida, maior templo católico do país. Para ter uma dimensão do tamanho da imagem, o Cristo Redentor, símbolo do Rio de Janeiro, tem 38 metros de altura.

De acordo com o artista plástico Gilmar Pinna, responsável pela obra, o projeto não está 100% finalizado Ainda faltam etapas, que devem levar mais de um ano e meio para serem totalmente concluídas. A escultura custou cerca de R$ 10 milhões para ser produzida.