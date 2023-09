O jovem Guilherme Alcântara, de 19 anos, confessou ter matado e esquartejado o irmão de 7 anos. Em depoimento à polícia, ele afirmou que “precisava matar” e escolheu o menino por ser a pessoa mais “mais próxima e vulnerável”. Partes do corpo de Caio foram achadas pela polícia debaixo da cama do irmão mais velho.

Guilherme foi autuado por homicídio e foi preso em flagrante, segundo o portal O Globo. Objetos relacionados ao crime também foram apreendidos e encaminhados para perícia.

Jovem que assassinou irmão de 7 anos disse à polícia que 'precisava matar': policiais encontraram partes do corpo da criança dentro da casa da família

O garoto de 7 anos estava em casa com o irmão quando desapareceu na manhã de terça-feira. Os policiais encontraram partes do corpo da criança na última quarta-feira, 27, debaixo da cama do irmão mais velho, e outras em um armário.