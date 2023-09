Menino de 7 anos é encontrado morto dentro de casa; irmão é o principal suspeito

Criança ficou sob os cuidados do irmão mais velho por apenas 1 hora. Policiais encontraram um caderno com anotações de cunho violento e criminoso

Desaparecido desde terça-feira, 26, Caio França, de 7 anos, foi encontrado morto debaixo da cama do próprio irmão, de 19 anos. De acordo com as investigações policiais, o jovem é o principal suspeito do crime que ocorreu no Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo.

Conforme os pais da criança, um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado pela família após não terem encontrado o menino morto em casa. A mãe da vítima conta que costumava sair para trabalhar pela manhã e deixava a criança, que estava no Espectro Autista, sob os cuidados do irmão mais velho.

Ainda segundo o relato, na manhã do desaparecimento, Caio insistentemente pediu para que a mãe o levasse consigo para o trabalho. Assim que o pai dos garotos chegou em casa, pouco depois da saída da esposa, ele não encontrou Caio e suspeitou de que o filho pudesse ter saído.