Primavera 2023: confira previsão do tempo para a estação

A estação da primavera começa no dia 23 de setembro de 2023, às 3h50min (horário de Brasília), e termina no dia 22 de dezembro de 2023, à 0h27min. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) desenvolveu com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o prognóstico climático da primavera no Brasil.

Primavera 2023: características da estação

De acordo com o prognóstico citado, a primavera se destaca por ser um período de transição entre as estações seca e chuvosa na parte central do Brasil. O processo de convergência de umidade vinda da Amazônia, também influencia na qualidade do período chuvoso sobre as regiões Centro-Oeste e Sudeste e em parte do centro-sul da Região Norte. O aumento de chuva em várias áreas do Brasil favorece o início do plantio dos principais cultivos da estação do verão. Inmet emite alerta de baixa umidade para o Ceará e mais 16 estados; CONFIRA Primavera 2023: previsão climática Confira abaixo como serão os meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 em cada região do Brasil:

Região Norte A previsão climática realizada pelo CPTEC/INMET/FUNCEME indica que em grande parte da Região Norte as condições são favoráveis para o predomínio de chuva abaixo da média climatológica, por causa do fenômeno El Ñino.

Já em relação a temperatura média, os meses de primavera estão condicionados a ser mais quentes do que a média em toda a região. Além disso, a soma de temperaturas elevadas mais a falta de chuva no sul da região amazônica, pode levar a incidência de queimadas e incêndios florestais. Região Nordeste Na região Nordeste, a previsão indica o predomínio de chuva abaixo da média climatológica em grande parte da região, principalmente nos estados do Maranhão e do Piauí. Já no leste dos estados da Paraíba e de Pernambuco, há condições favoráveis de chuva próxima da média.

O fenômeno El Ñino também vai influenciar no favorecimento de chuvas na região. Além disso, a previsão de temperatura do ar indica permanência de condições favoráveis para temperaturas acima da média histórica em toda o nordeste nos meses que virão. Região Centro-Oeste A tendência para a primavera no Centro-Oeste é de uma volta gradativo da chuva, mas ainda de forma irregular, em que volumes acima da média histórica são previstos como favoráveis para o estado do Mato Grosso do Sul e sul de Goiás, enquanto nos outros estados, a previsão é de chuva abaixo da média climatológica. Já a previsão das temperaturas aponta elementos favoráveis de temperaturas acima da média climatológica nos próximos meses.