Camilo repudia simulação de masturbação coletiva e cobra posicionamento de universidade

O ministro da educação, Camilo Santana (PT), usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 18, para repudiar a simulação de masturbação coletiva protagonizada por alunos de medicina da Universidade de Santo Amaro (Unisa) no início deste ano. Camilo determinou que a instituição fosse notificada e cobrou que a mesma tomasse previdências a respeito do ocorrido, sob pena de medidas disciplinares.

Episódio ocorreu durante uma competição esportiva entre universidades, intitulada Intermed, realizada em abril último. Contudo, vídeos do momento só começaram a circular nas redes sociais nesse fim de semana.